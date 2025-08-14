В российском Волгограде пылает НПЗ после атаки дронов (фото)

Атака БПЛА на НПЗ в Волгограде

Реклама

В ночь на 14 августа в Волгограде прогремели взрывы в результате массированной атаки беспилотников. Под удар попал нефтеперерабатывающий завод «ЛУКойл-Волгограднефтепереработка».

Об этом сообщили российские телеграммы-каналы.

После попадания на предприятии вспыхнули масштабные пожары.

Реклама

Речь идет о крупнейшем производителе нефтепродуктов в Южном федеральном округе РФ с мощностью переработки 14,8 млн тонн в год.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил повреждение объекта.

«Воспламенение и утечка нефтепродуктов произошли из-за падения обломков БпЛА после атаки», — отметил он.

Параллельно мониторинговые ресурсы информировали о других попаданиях в пределах региона.

Из-за инцидента «Росавиация» приостановила работу местного аэропорта во избежание рисков для гражданских рейсов.

Реклама

Ранее сообщалось, что после атаки украинских беспилотников Саратовский НПЗ «Роснефти» в Поволжье прекратил прием нефти.

Мы ранее информировали, что в Краснодарском крае России на афипском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар после атаки беспилотников.