В российском Воронеже взорвался автобус с пассажирами — не менее 14 пострадавших, девушке оторвало ноги: видео

Взрыв произошел в центре города, когда маршрутка перевозила пассажиров.

Вечером в четверг, 12 августа, в российском городе Воронеже произошел взрыв в маршрутном автобусе, который перевозил пассажиров. По предварительной информации пострадали 14 человек, среди них есть люди с тяжелыми травмами, в частности, одной девушке оторвало ноги.

Об этом сообщает издание "РГ" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Взрыв произошел практически в центре города. К счастью, рядом находится пожарная часть, поэтому спасатели на место происшествия прибыли практически мгновенно. В результате взрыва из автобуса сорвало обшивку, вылетели стекла, стекло превратилось в крошево, разлетевшиеся по проезжей части.

Видео первых минут после инцидента публикуют пользователи в соцсетях.

Среди причин называют версию о взрыве газового баллона. По другой информации, автобус работал на дизельном топливе. На месте аварии работают сотрудники ФСБ — они ищут следы взрывчатых веществ.

По словам вице-губернатора региона Сергея Соколова, на данный момент версия о теракте не рассматривается. "Пока ничто не указывает на то, что это мог быть теракт", — сказал Соколов в комментарии "Интерфаксу".

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На месте работают экстренные службы.

Напомним, ранее в Харьковской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Он на ходу влетел в дорожный отбойник.

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