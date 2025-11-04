ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
149
Время на прочтение
1 мин

В российском Забайкалье пожар вызвал голубиный помет

Пожар тушили более 30 спасателей до двух часов ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Голубь

Голубь / © pexels.com

В селе Староцурухайтуй Забайкальского края вечером 2 ноября вспыхнула кровля местного Дома культуры. По данным Главного управления МЧС России по региону, открытый огонь удалось потушить только в полночь, а полностью ликвидировать пожар — около двух часов ночи. В тушении участвовали 31 пожарный и спасатель.

По предварительным выводам специалистов, причиной возгорания стал голубиный помет. Он накопился у раскаленной дымовой трубы котла, высох, загорелся от высокой температуры, а пламя быстро перекинулось на деревянные конструкции крыши.

Напомним, что ранее речь шла о том, что в Волгоградской области РФ повреждена электроподстанция из-за атаки дронов .

Дата публикации
Количество просмотров
149
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie