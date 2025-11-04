- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 149
- Время на прочтение
- 1 мин
В российском Забайкалье пожар вызвал голубиный помет
Пожар тушили более 30 спасателей до двух часов ночи.
В селе Староцурухайтуй Забайкальского края вечером 2 ноября вспыхнула кровля местного Дома культуры. По данным Главного управления МЧС России по региону, открытый огонь удалось потушить только в полночь, а полностью ликвидировать пожар — около двух часов ночи. В тушении участвовали 31 пожарный и спасатель.
По предварительным выводам специалистов, причиной возгорания стал голубиный помет. Он накопился у раскаленной дымовой трубы котла, высох, загорелся от высокой температуры, а пламя быстро перекинулось на деревянные конструкции крыши.
Напомним, что ранее речь шла о том, что в Волгоградской области РФ повреждена электроподстанция из-за атаки дронов .