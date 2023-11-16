В российской Астрахани из-за сточных вод упала пятиэтажка: фото

В российской Астрахани вечером 16 ноября упала часть пятиэтажки. Есть жертвы.
В России снова казус. В Астрахани обрушилась часть жилого дома из-за подмывки фундамента сточными водами.
Об инциденте сообщают российские пропагандистские СМИ.
Сейчас известно, что упали сразу два подъезда жилого дома. По словам местных, перед обрушением в одной из квартир прорвало батарею. Это вроде бы произошло в четвертом подъезде, после чего фундамент пятиэтажки подмыло, а на доме образовалась трещина.
В результате инцидента погибла 84-летняя женщина, которая находилась в квартире на пятом этаже. Под завалами еще якобы находятся люди.
Напомним, накануне раздались взрывы и произошел пожар на Тамбовском пороховом заводе.
Также в Волгоградской области РФ в ночь на 16 ноября вспыхнул пожар на территории воинской части. Местные жители заявили о звуках взрывов.
Читайте также: