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В российской Астрахани из-за сточных вод упала пятиэтажка: фото

Автор
Оксана МузыченкоОксана Музыченко
Дата публикации
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В российской Астрахани из-за сточных вод упала пятиэтажка: фото

В Астрахани упала часть пятиэтажки/Фото: росСМИ

В российской Астрахани вечером 16 ноября упала часть пятиэтажки. Есть жертвы.

В России снова казус. В Астрахани обрушилась часть жилого дома из-за подмывки фундамента сточными водами.

Об инциденте сообщают российские пропагандистские СМИ.

Сейчас известно, что упали сразу два подъезда жилого дома. По словам местных, перед обрушением в одной из квартир прорвало батарею. Это вроде бы произошло в четвертом подъезде, после чего фундамент пятиэтажки подмыло, а на доме образовалась трещина.

В результате инцидента погибла 84-летняя женщина, которая находилась в квартире на пятом этаже. Под завалами еще якобы находятся люди.

В Астрахани упала часть пятиэтажки/Фото: росСМИ / ©
В Астрахани упала часть пятиэтажки/Фото: росСМИ
В Астрахани упала часть пятиэтажки/Фото: росСМИ / ©
В Астрахани упала часть пятиэтажки/Фото: росСМИ

Напомним, накануне раздались взрывы и произошел пожар на Тамбовском пороховом заводе.

Также в Волгоградской области РФ в ночь на 16 ноября вспыхнул пожар на территории воинской части. Местные жители заявили о звуках взрывов.

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Дата публикации
Просмотры
166
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