В российской Астрахани массовое отключение электроэнергии и водоснабжения: что произошло

В городе на Волге исчезла вода в левобережной части, где проживает большинство населения. Прекращение водоснабжения объясняют аварийным отключением электричества.

В субботу, 11 февраля, в российском городе Астрахани, расположенном в устье реки Волги, произошло массовое отключение электроэнергии и холодного водоснабжения.

Как сообщает Telegram-канал "Подъем", водоснабжение приостановлено в левобережной части города, где проживает большинство населения.

Местные власти объясняют прекращение водоснабжения отключением электричества из-за аварии и успокаивают, что вскоре вода появится.

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Ранее жителей российского города предупредили о массовом отключении света в жилых домах, а также на почте, пекарне и некоторых других общественных заведениях. Самые короткие отключения должны были длиться шесть часов, самые длинные десять часов.

О причинах аварийной ситуации с энергоснабжением официально не сообщается.

Как известно, в Астраханской области расположены российские военные аэродромы, на которых базируются тяжелые бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, которые обстреливают ракетами Украину.

Напомним, в ноябре прошлого года в столице РФ Москве в башнях делового центра внезапно исчезло электричество. Поэтому два российских министра на совещании с диктатором Путиным сидели без света.

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