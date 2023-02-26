В российской Грязи отметили детский праздник под песню Сердючки "Ще не вмерла Україна" (видео)

Так называемые "Z-патриоты" набросились с критикой на организаторов праздника и владельцев кафе, где он происходил.

В России детский праздник отметили танцами под песню Верки Сердючки.

Как сообщает российский телеграмм-канал "SHOT", там на камеру попало настоящее комбо по "запретке".

Инцидент произошел в городе с красноречивым названием Грязи Липецкой области. Организаторы праздника решили развеселить детей танцами под популярную песню Верки Сердючки, в которой раздаются слова "ще не вмерла Україна".

Кроме того, аниматоры вели праздник в костюмах "нескрепного" персонажа из хоррор-игры Хагги Вагги — тоже запрещенных к продаже в РФ.

Так называемые "Z-патриоты" набросились с критикой на организаторов праздника и владельцев кафе, где он происходил. Менеджер фирмы сообщила паблику, что "компания будет разбираться в событии и бессмертие Украине они не желают".

Отметим, что украинскому исполнителю Андрею Данилко, выступающему в образе Верки Сердючки, на 50 лет запретили въезд в Россию.

РФ преследует за украинские песни

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в России и на оккупированных территориях начали активно бороться с жителями, слушающими или поющими украинские песни.

Так, оккупационная "власть" наказала гостей свадьбы в Бахчисарае, которые на праздновании пели и танцевали под "Червону калину". Заведение, в котором для гостей включили украинскую патриотическую песню, закрыли.

В кафе "Краб" города Щелкино в Крыму транслировался клип украинского рэпера YARMAK "Дикое поле". Диджея, поставившего песню, арестовали на 10 суток.

22 ноября 2022 года оккупанты Крыма избили и назначили 14 суток административного ареста бывшему преподавателю Белогорского техникума Андрею Белозерову. На него составили протокол из-за публикации песни "Червона калина" на странице в соцсети.

В декабре в Крыму арестовали троих человек за то, что они публично слушали украинскую музыку.