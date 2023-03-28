В российской Ингушетии неизвестные обстреляли полицейский пост (видео)

Один российский силовик в результате нападения был ранен.

В Ингушетии (РФ) неизвестные обстреляли пост полиции.

Об этом сообщает российский телеграм-канал "112".

По информации издания, инцидент произошел в Назрановском районе республики. Один из полицейских пострадал. Он получил ранение в ногу.

Предварительно, обстрел вели несколько человек с дистанции. Перестрелка длилась несколько минут. В селе, где стреляли, и соседних населенных пунктах введен план "Перехват". Пока личность и местонахождение стрелков не установлено.