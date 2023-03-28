В российской Ингушетии неизвестные обстреляли полицейский пост (видео)

Один российский силовик в результате нападения был ранен.
В Ингушетии (РФ) неизвестные обстреляли пост полиции.
Об этом сообщает российский телеграм-канал "112".
По информации издания, инцидент произошел в Назрановском районе республики. Один из полицейских пострадал. Он получил ранение в ногу.
Предварительно, обстрел вели несколько человек с дистанции. Перестрелка длилась несколько минут. В селе, где стреляли, и соседних населенных пунктах введен план "Перехват". Пока личность и местонахождение стрелков не установлено.
Ранее сообщалось, что в России родители не разрешили мобилизовать своего сына и напали на полицейского, пока парень сбежал.
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