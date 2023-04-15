В российской Казани у танкового полигона раздался мощный взрыв: виден черный дым (фото, видео)

В пригороде российского города Казань в субботу, 15 апреля, раздался мощный взрыв. На месте виден черный дым.

Об этом пишут местные российские пропагандисты.

Россияне утверждают, что они слышали сильнейший взрыв в районе танкового полигона. Также местные жители публикуют видео, на котором виден столб черного дыма.

Фото: Фото из социальных сетей

Российские официальные власти отмалчиваются по поводу этого инцидента и убеждают местных, что никакого возгорания не произошло. Однако жители у соцсетях пишут, что взрыв слышали сразу в нескольких населенных пунктах и в некоторых районах Казани. Мол, даже затряслись окна.

Пока официально неизвестно об этом событии.

Напомним, в России в некоторых регионах и в оккупированном Крыму был отменен парад военной техники на 9 мая. Связано это могу быть с потерями техники на войне против Украины.

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