В российской Махачкале прогремел мощный взрыв: в Сети пишут о 10 погибших (фото, видео)

Дагестанские тг-каналы пишут, что число погибших при взрыве в Махачкале выросло до 10. Версия российского МЧС – трое погибших

В российской Махачкале (Дагестан) прогремел мощный взрыв в здании автосервиса, после чего вспыхнул пожар.

По данным пропагандистского телеграм-канала Shot, после взрыва начался пожар, который перекинулся на АЗС. В то же время глава Дагестана Сергей Меликов написал, что взрыв изначально произошел на одной из заправок на выезде из Махачкалы.

По информации другого российского телеграм-канала Mash, количество погибших при взрыве увеличилось до 8 человек. Дагестанские тг-каналы пишут, что число погибших при взрыве в Махачкале выросло до 10, еще 50 человек ранены.

Пожар в Махачкале / Фото: t.me/breakingmash

"Огонь от заправки перекинулся на ближайшие дома. Жители экстренно эвакуируются. Взрыв был такой силы, что в окнах вокруг вышибло стёкла", – говорится в сообщении.

По данным российского МЧС, в Махачкале от взрыва на автозаправке погибли три человека, семь пострадали

В Сети тем временем публикують видео пожара. Их собрал ТСН.ua.