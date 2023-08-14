В российской Махачкале прогремел мощный взрыв: в Сети пишут о 10 погибших (фото, видео)

Дагестанские тг-каналы пишут, что число погибших при взрыве в Махачкале выросло до 10. Версия российского МЧС – трое погибших
В российской Махачкале (Дагестан) прогремел мощный взрыв в здании автосервиса, после чего вспыхнул пожар.
По данным пропагандистского телеграм-канала Shot, после взрыва начался пожар, который перекинулся на АЗС. В то же время глава Дагестана Сергей Меликов написал, что взрыв изначально произошел на одной из заправок на выезде из Махачкалы.
По информации другого российского телеграм-канала Mash, количество погибших при взрыве увеличилось до 8 человек. Дагестанские тг-каналы пишут, что число погибших при взрыве в Махачкале выросло до 10, еще 50 человек ранены.
"Огонь от заправки перекинулся на ближайшие дома. Жители экстренно эвакуируются. Взрыв был такой силы, что в окнах вокруг вышибло стёкла", – говорится в сообщении.
По данным российского МЧС, в Махачкале от взрыва на автозаправке погибли три человека, семь пострадали
В Сети тем временем публикують видео пожара. Их собрал ТСН.ua.
Напомним, что 9 августа в нескольких десятках километров от Москвы прогремел мощный взрыв на Загорском оптико-механическом заводе.
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