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В российской области к западу от Москвы запретили полеты частных беспилотников и самолетов

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
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В российской области к западу от Москвы запретили полеты частных беспилотников и самолетов

Фото: pixabay.com

Запрет на использование воздушных аппаратов мотивируют усилением охраны общественного порядка и обеспечением общественной безопасности.

В Калужской области России, соседствующей с Подмосковьем, местные власти запретили использование частных беспилотников и самолетов, а также других воздушных аппаратов, включая аэростаты.

Об этом сообщают российские пропагандисты, ссылаясь на постановление местного губернатора от 20 декабря.

Введение такого запрета мотивируется "усилением охраны общественного порядка и обеспечением общественной безопасности".

Ограничения не будут касаться воздушных судов, которые используют органы государственной власти и подведомственные им организации, а также федеральные органы исполнительной власти регионального уровня, органы местного самоуправления, организации, выполняющие государственный оборонный заказ или обеспечивающие контроль и функционирование объектов инфраструктуры. Под исключения могут попасть организации, которые заключили договор с властями Калужской области.

Областной центр российского региона город Калуга расположен в 180 км от Москвы.

Запрет использовать беспилотники гражданским лицам также действует в Ростовской области России — возле украинской границы.

Напомним, в России серьезно обсуждают защиту Москвы от украинских беспилотных летательных аппаратов, которые, якобы, могут атаковать столицу государства-агрессора в новогоднюю ночь. Один из экспертов предлагает использовать аэростаты для воздушной разведки, как во времена Второй мировой войны.

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Дата публикации
Просмотры
547
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