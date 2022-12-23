В российской области к западу от Москвы запретили полеты частных беспилотников и самолетов

В Калужской области России, соседствующей с Подмосковьем, местные власти запретили использование частных беспилотников и самолетов, а также других воздушных аппаратов, включая аэростаты.

Об этом сообщают российские пропагандисты, ссылаясь на постановление местного губернатора от 20 декабря.

Введение такого запрета мотивируется "усилением охраны общественного порядка и обеспечением общественной безопасности".

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Ограничения не будут касаться воздушных судов, которые используют органы государственной власти и подведомственные им организации, а также федеральные органы исполнительной власти регионального уровня, органы местного самоуправления, организации, выполняющие государственный оборонный заказ или обеспечивающие контроль и функционирование объектов инфраструктуры. Под исключения могут попасть организации, которые заключили договор с властями Калужской области.

Областной центр российского региона город Калуга расположен в 180 км от Москвы.

Запрет использовать беспилотники гражданским лицам также действует в Ростовской области России — возле украинской границы.

Напомним, в России серьезно обсуждают защиту Москвы от украинских беспилотных летательных аппаратов, которые, якобы, могут атаковать столицу государства-агрессора в новогоднюю ночь. Один из экспертов предлагает использовать аэростаты для воздушной разведки, как во времена Второй мировой войны.

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