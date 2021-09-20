В российской Перми неизвестный устроил стрельбу в университете: есть погибшие и пострадавшие

В российской Перми неизвестный устроил стрельбу в университете: есть погибшие и пострадавшие

Студенты покидают здание через окна.

В российской Перми неизвестный устроил стрельбу в здании университета.

Также читайте Россиянин устроил стрельбу на Елисейских полях: есть пострадавшие

Об этом сообщают российские СМИ и телеграм-каналы.

Так, по данным "ТАСС", пострадали три человека. Телеграмм канал "Москва-24" сообщает о трех убитых и одном раненом в голову. В то же время телеграмм канал "112", пишет, что количество погибших в результате стрельбы в Пермском университете увеличилось до 5, а стрелок якобы ликвидирован.

Однако официального подтверждения ни о жертвах, ни о ликвидации нападающего пока нет.

В соцсетях университета студентов призвали закрыться в аудиториях или постараться покинуть территорию кампуса.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку