В российской Перми неизвестный устроил стрельбу в университете: есть погибшие и пострадавшие

Студенты покидают здание через окна.
В российской Перми неизвестный устроил стрельбу в здании университета.
Об этом сообщают российские СМИ и телеграм-каналы.
Так, по данным "ТАСС", пострадали три человека. Телеграмм канал "Москва-24" сообщает о трех убитых и одном раненом в голову. В то же время телеграмм канал "112", пишет, что количество погибших в результате стрельбы в Пермском университете увеличилось до 5, а стрелок якобы ликвидирован.
Однако официального подтверждения ни о жертвах, ни о ликвидации нападающего пока нет.
В соцсетях университета студентов призвали закрыться в аудиториях или постараться покинуть территорию кампуса.