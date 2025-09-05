ТСН в социальных сетях

В российской Рязани после атаки дронов пылает НПЗ

Жители Рязани сообщили о пожаре на местном НПЗ после удара беспилотников.

Пожар на НПЗ в Рязани

В ночь на 5 сентября в соцсетях сообщили о пожаре на НПЗ в российском городе Рязань после атаки беспилотников.

Местные жители сообщили о пожаре на НПЗ в Рязани после атаки БПЛА.

В соцсетях также опубликовали фото пожара на НПЗ.

Местные власти пока данное событие не комментировали.

Ранее сообщалось, что после атаки украинских дронов в России прекратил свою работу Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.

Мы ранее информировали, что удары Украины по НПЗ России работают, но на фронт не повлияют.

