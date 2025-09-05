- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 104
- Время на прочтение
- 1 мин
В российской Рязани после атаки дронов пылает НПЗ
Жители Рязани сообщили о пожаре на местном НПЗ после удара беспилотников.
В ночь на 5 сентября в соцсетях сообщили о пожаре на НПЗ в российском городе Рязань после атаки беспилотников.
Местные жители сообщили о пожаре на НПЗ в Рязани после атаки БПЛА.
В соцсетях также опубликовали фото пожара на НПЗ.
Местные власти пока данное событие не комментировали.
Ранее сообщалось, что после атаки украинских дронов в России прекратил свою работу Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
Мы ранее информировали, что удары Украины по НПЗ России работают, но на фронт не повлияют.