В российской школе 14-летний ученик набросился с ножом на одноклассника: опубликовано жуткое видео

После совершенного нападавший изрезал сам себя.
В России в школе Нижневартовска 14-летний ученик набросился с ножом на сверстника.
Telegram-канал Baza опубликовано жуткое видео, как подросток гонится за одноклассником и бьет его ножом.
"Уголовные разборки устроили два ученика школы №21. 14-летний подросток с ножом догнал одноклассника и несколько раз ударил его на лестнице. У нападавшего также ножевое ранение — он порезал себя после случившегося", — говорится в сообщении под видео.
Пострадавший школьник находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.
Напомним, в России в Ростовской области неизвестный в камуфляже обстрелял полицейских.
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