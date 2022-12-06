В российской школе 14-летний ученик набросился с ножом на одноклассника: опубликовано жуткое видео

После совершенного нападавший изрезал сам себя.

В России в школе Нижневартовска 14-летний ученик набросился с ножом на сверстника.

Telegram-канал Baza опубликовано жуткое видео, как подросток гонится за одноклассником и бьет его ножом.

"Уголовные разборки устроили два ученика школы №21. 14-летний подросток с ножом догнал одноклассника и несколько раз ударил его на лестнице. У нападавшего также ножевое ранение — он порезал себя после случившегося", — говорится в сообщении под видео.

Пострадавший школьник находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Напомним, в России в Ростовской области неизвестный в камуфляже обстрелял полицейских.

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