В российской школе полуголая учительница исполнила танец живота перед детьми (видео)

Некоторым родителям понравилось выступление.

В школе №76 в Хабаровске учительница исполнила танец живота перед детьми на линейке, посвященной Дню знаний. Региональное управление образования начало проверку в отношении директора учреждения и его сотрудников.

Видео выступления появилось в социальных сетях.

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Судя по комментариям, далеко не все оценили подобную выходку

А разве не стриптиз?

Культура пробила дно

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Как пишет gazeta.ru, некоторые родители вступились за учительницу, заявляя, что выступление всем понравилось: "Не было ни одного слова плохого или негативной реакции. Поймите, это не развлекательный танец "для пап", как писали, это постановка танца птицы. По замыслу, птица расправляет белые крылья. Это значит, что нельзя падать духом".

Но в управлении образования так не считают.

"Конечно, подобное выступление был неуместным на празднике, посвященном Дню знаний. Под сомнение поставлена концепция воспитательной работы всей школы", — говорится в сообщении управления.

Напомним, в Киеве заметили почти обнаженную девушку на дорожном знаке, которая танцевала стриптиз.

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