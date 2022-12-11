В российской Твери новогоднюю елку украсили гирляндой с Зеленским, Байденом и Макроном (фото)

На новогодней елке в Твери повесили гирлянду с изображением известных людей и президентов Украины, Франции и США.

В российском городе Тверь на центральной площади установили елку и украсили ее гирляндой с изображением президентов Владимира Зеленского, Джо Байдена, Эммануэля Макрона, а также певцов Аллы Пугачевой, Максима Галкина и Лаймы Вайкуле.

Об этом сообщает местный Telegram-канал.

"Жители повесили на елку бумажных президентов — Байдена, Зеленского и Макрона, а также Аллу Пугачеву и Максима Галкина. Как больное сознание генерировало список для "украшения" — непонятно. 2022 год подходил к концу, дикие племена начали вешать на ритуальные деревья изображения тех, кого сильно боятся", — говорится в сообщении.

Сообщается, что у каждой фигурки есть пунктирные линии по краям и надпись "Оторви мне что-нибудь".

Через несколько часов пропагандисты сообщили, что "украшение" сняли власти.

Напомним, в этом году Кремль приказал местным властям сэкономить на празднованиях Нового года, но подчеркивать "героизм" оккупантов.

Читайте также: