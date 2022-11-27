В российской Твери появилась военная техника с украинскими флагами: что происходит (видео)

Испуганные жители российского города, расположенного в каких-то 180 км от Москвы, публикуют видео колонны "украинских войск".

В субботу, 26 ноября, в соцсетях появились видео, на которых колонна военной техники с украинскими флагами стоит на въезде в российский город Тверь.

Испуганные очевидцы в подписи к опубликованным кадрам спрашивают, что происходит.

Впоследствии выяснилось, что в городе, расположенном в 180 км от Москвы, группа российских кинематографистов снимает очередной пропагандистский художественный фильм с названием "Музыкант", действие которого по сюжету разворачивается во время войны в Украине в наши дни.

Ранее в тверских пабликах публиковали объявления о наборе массовки, некоторым обещали даже выдать бутафорское оружие.

Чтобы избежать инцидентов, вызванных страхом перед украинским войском, рядом с киношниками дежурят полицейские патрули.

Напомним, ранее на одной из стен московского Кремля неизвестный написал лозунг "Нет войне". С тех пор у официальной резиденции президента Российской Федерации появились вооруженные силовики, внимательно следящие за кремлевскими стенами.

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