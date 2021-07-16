В российской Тюмени тело пенсионерки пролежало 22 дня в морге: родные думали, что бабушка в реанимации

В российской Тюмени тело пенсионерки пролежало 22 дня в морге: родные думали, что бабушка в реанимации

Врачи ОКБ №2 три недели скрывали от родных смерть бабушки.

В мае текущего года в медицинское учреждение российского города Тюмень госпитализировали пенсионерку в тяжелом состоянии. Женщину вскоре отправили в отделение кардиологии. Из-за ухудшения ее состояния медики перевели пожилую женщину в реанимацию ОКБ №2.

Как сообщает российское издание «КП», семья пенсионерки регулярно интересовалась у врачей состоянием бабушки, ведь в реанимацию никого не пускали.

Внучка уже покойной Адель Шатило Екатерина Мамаева поделилась с изданием, что семье постоянно говорили о стабильно тяжелое состояние бабушки. 7 июля родственники узнали, что пенсионерку выписали. Но выяснилось, что она умерла три недели назад. Тело пролежало в морге 22 дня, пока медики говорили семье, что женщина в реанимации.

В больнице Адель Аркадьевну регистрировали с копиями необходимых документов. Была приложена копия приказа об опеке, в котором был указан номер телефона опекуна, имя, отчество дочери пациентки. Но когда женщина умерла — дочери никто об этом не сообщил. Родственники умершей намерены выяснить точную причину случившегося.

Напомним, в Киеве мошенники скрыли мумифицированное тело пенсионера, чтобы присвоить его квартиру. Они выяснили, что мужчина 1932 года рождения имел значительные долги за коммуналку и не отвечал на звонки. Наведались к нему, и он оказался мертвым.

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