В российской Уфе вспыхнул нефтеперерабатывающий комплекс: местные жители слышали взрывы

В российской Уфе в ночь на 3 марта 2025 года вспыхнул мощный пожар на территории ПАО АНК "Башнефть".

Об этом информируют очевидцы инцидента.

На территории нефтеперерабатывающего комплекса находятся сразу три предприятия, говорится на официальном сайте.

"Нефтеперерабатывающий комплекс ПАО АНК "Башнефть" включает три производственных площадки — "Башнефть-УНПЗ", "Башнефть-Новойл" и "Башнефть-Уфанефтехим" — совокупной мощностью 23,5 млн тонн в год.

Перед пожаром жители слышали взрывы. В МЧС подтвердили пожар, но причин не назвали. Местные власти молчат.

Напомним, в ночь на 26 февраля россияне пожаловались на массированную атаку беспилотниками на военные объекты в Краснодарском крае. Сообщалось о взрывах в Анапе и приостановке работы аэропорта в Сочи.