В российской Якутии бушуют лесные пожары: посреди дня пропало солнце, а с неба падает пепел, похожий на снег

В российской Якутии бушуют лесные пожары: посреди дня пропало солнце, а с неба падает пепел, похожий на снег

В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запретили посещать леса.

В охваченной лесными пожарами Якутии посреди дня исчезло солнце. Власти объяснили аномальное явление дымом от лесных пожаров.

Местные жители сняли необычное явление на видео, пишет Lenta.ru.

В Якутском селе пропало солнце из-за лесных пожаров. На время дым полностью перекрыли солнце, с неба всё ещё падает пепел. Горящие Поблизости леса не могут начать тушить из-за практически нулевой видимости, спецсамолётам пришлось прекратить работу.



Настоящий пост-апокалипсис pic.twitter.com/MnYOkfqEoE — Лента.ру (@lentaruofficial) August 2, 2021

Аномальное явление произошло в селе Кобяй в Якутии. На видео, отправленном очевидцем, видно падающий с неба пепел, который покрыл всю дорогу. Дым и пепел, которые затянули небо, спрятали солнце, из-за чего стало темно, как ночью.

Сами же местные жители связывают исчезновение солнца с лесными пожарами, которые, по сообщениям в Telegram-каналах, бушуют на дороге Кобяй — Бясь-Кюель.

Как пишет издание NewsYkt, солнце также исчезло в селе Багадя Кобяйского улуса. Местные жители отмечают, что село заволокло густым дымом, а пепел, падающий с неба, похожий на снег.

КАК ОБЪЯСНЯЕТ АНОМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ ВЛАСТЬ

Заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сергей Сивцев подтвердил, что в некоторых районах Якутии солнце исчезло из-за дыма от лесных пожаров, сообщает агентство "ЯСИА".

"Сейчас в Таттинском и Усть-Алданском улусах бушуют несколько крупных пожаров. Северо-восточный ветер приносит оттуда густой дым. В Кобяйском, Вилюйском и Нюрбинском районах сейчас наблюдается сильная задымленность, и поэтому там днем стало очень темно, солнца практически не было видно ", — пояснил он.

Лесные пожары.

Село Магарас, Якутия, Россия

Фото Magnum Photos. pic.twitter.com/0FYqT8k7Bk — Олег Мишин (@o_mishin) August 1, 2021

По словам Сивцева, власть обращает особое внимание на Кобяйский район региона — там сразу девять лесных пожаров, их площадь составляет более 15 тысяч гектаров.

По данным пресс-службы регионального правительства, в республике бушуют 164 лесных пожара, продолжаются работы на 53 лесных пожарах в 16 районах. На тушении задействовали 2118 человек и 275 единиц техники.

В то же время на сайте Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отмечается, что задымленность в Якутске сохранится до пятницы.

ПЛОЩАДЬ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ ЗА СУТКИ ВЫРОСЛА ПОЧТИ 90 ТЫС. ГА

Общая же площадь лесных пожаров в России за минувшие сутки увеличилась на 90 тыс. га — до 837 тыс. га, сообщил "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу федеральной "Авиалесохраны". Ликвидировано за то же время пожары на площади 6,5 тыс. га.

Так, на утро воскресенья в России было 206 лесных пожаров на площади 748 873 га.

"За прошедшие сутки 1 августа 2021 года, в России лесопожарными силами ликвидировано 36 лесных пожаров на площади 6 535 га. На 00:00 мск 2 августа 2021 года на территории Российской Федерации действовало 217 лесных пожаров на площади 837 813 га, на которых проводились работы по активному тушению ", — говорится в сообщении.

Наибольшая площадь возгораний наблюдается в Якутии — 669 тыс. га, а также в Иркутской области — 107 тыс. га. Кроме того, большие участки горят на Чукотке (14 290 га), в Карелии (9 823 га), Приморском (3 153 га), Красноярском (3 127 га) и Хабаровском (2 225 га) краях, а также в Костромской области ( 2 000 га). Небольшие площади лесных пожаров — менее 1 тыс. га — наблюдаются в Вологодской, Свердловской, Тюменской, Новгородской, Оренбургской и Ростовской областях, Республике Башкортостан, а также в Камчатском и Алтайском краях.

В тушении задействовано 4 919 человек, 745 единиц техники, 42 воздушных судна используют для мониторинга и еще 20 задействованы в тушении. Сезон пожарной опасности открыт во всех субъектах Российской Федерации. Режим ЧС введен в девяти субъектах РФ, особый противопожарный режим действует в 63 регионах.

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