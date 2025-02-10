В Россию прибыли тысячи граждан КНДР для работы на строительстве: чем это может обернуться – ISW

Эти рабочие могут стать началом большего прилива в будущем, что может существенно помочь России с проблемами нехватки рабочей силы.

Россия дальше использует свои партнерские отношения с противниками США, включая Северную Корею, для компенсации дефицита ресурсов, что сдерживает экономику и военные усилия. Так, в 2024 году в РФ прибыли тысячи северокорейских рабочих, чтобы работать на строительстве.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) со ссылкой на южнокорейское информагентство Yonhap.

По официальным российским данным, в 2024 году в РФ въехали 13 221 граждан Северной Кореи. Это почти в 12 раз больше, чем в 2023 году. Сообщается, что многие работники из КНДР прибывают в Россию по студенческим визам. Так, в 2024 году 7887 северных корейцев въехали в Россию якобы с целью обучения.

Российское оппозиционное издание "Важные истории" 4 февраля сообщило, что количество северных корейцев, которые в прошлом году приехали в Россию на учебу, было самым большим с 2019 года.

Как сообщило в ноябре 2024 года российское оппозиционное издание "Медиазона", данные пограничной службы ФСБ свидетельствуют о рекордном количестве въехавших в Россию северных корейцев с целью обучения в период с июля по сентябрь 2024 года, в частности накануне начала развертывания войск КНДР на российской территории.

Аналитики обратили внимание, что с начала полномасштабной войны против Украины Россия страдает от значительной нехватки рабочей силы в гражданском и оборонно-промышленном секторах. Оценивается, что прибытие нескольких тысяч граждан Северной Кореи для работы в гражданском секторе маргинально и не существенно облегчит нехватку рабочей силы в России. Например, на декабрь 2024 года в стране-агрессоре не хватало 1,5 млн работников.

Тем не менее, обеспечение Северной Кореей России техническими средствами и войсками значительно возросло в 2024 году.

Как рабочие из КНДР помогут России?

"Несколько тысяч северокорейских рабочих, которые недавно прибыли в Россию, могут стать началом большего прилива в будущем, что может существенно помочь России с проблемами нехватки рабочей силы. (Использование небольшого количества северокорейских артиллерийских и минометных снарядов российскими войсками стремительно выросло, по состоянию на декабрь 2024 года 60 процентов артиллерийских боеприпасов российских войск поступило из Северной Кореи)", – говорится в отчете ISW.

Также сообщается, что российские предприятия, вероятно, не платят северокорейским работникам такие же зарплаты, как гражданам РФ, поэтому значительный приток рабочих из КНДР в будущем также может принести финансовую пользу российским предприятиям, вынужденным предлагать высокие зарплаты своим гражданам, чтобы конкурировать с военными и оборонно-промышленными предприятиями.

По оценкам аналитиков, значительное увеличение количества северных корейцев на работе в гражданском секторе РФ в будущем может освободить российских работников для работы на оборонно-промышленной базе или для войны в Украине.

В то же время северокорейский лидер Ким Чен Ын продолжает повторять свою поддержку России и ее военных усилий в Украине. Так, 9 февраля диктатор произнес речь в Министерстве национальной обороны КНДР, в которой он сосредоточился на угрозах, которые якобы США и Запад представляют для безопасности его страны.

Ким раскритиковал США за затягивание войны в Украине и выразил "серьезную обеспокоенность" якобы желанием Запада нанести стратегическое поражение России. В частности, диктатор заявил, что военные и народ Северной Кореи будут "неизменно поддерживать и поощрять" "справедливое дело" России по защите ее суверенитета, безопасности и территориальной целостности "в духе" российско-северокорейского соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве от июня 2024 года.

К слову, эксперты убеждены, что отступившие с поля боя на Курщине солдаты из КНДР вернутся на войну против Украины. Вероятно, это произойдет после перегруппировки, переподготовки или ротации новых войск.