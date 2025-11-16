В Россию снова наведались дроны: где взрывалось этой ночью

Волгоград в ночь на воскресенье, 16 ноября, пережил одну из самых громких атак дронов / © Associated Press

Реклама

В Волгограде и Самаре в ночь на 16 ноября были слышны взрывы, а местные власти заявили об атаке дронов. Местные жители пожаловались на пожары, в частности в районе нефтеперерабатывающего завода.

Администрация Волгограда заявила о повреждениях в Дзержинском и Тракторозаводском районах и якобы пострадавших.

По предварительной информации, в Волгограде зафиксировано также несколько попаданий в НПЗ «ЛУКойл». По предварительной информации, это предприятие оккупантов является крупнейшим в Южном федеральном округе РФ. Завод ежегодно перерабатывает около 14,8 миллиона тонн нефти. Этот завод врага дроны атакуют не в первый раз. Так, после атаки дронов 6 ноября НПЗ останавливал работу. Тогда в результате удара была повреждена первичная установка АВТ-5 мощностью 9 110 тонн в сутки (приблизительно 20% общей мощности завода) и установка гидрокрекинга производительностью 11 000 тонн в сутки.

Реклама

В Самаре, по словам местных жителей, также были слышны десятки взрывов, однако местные власти официально не комментировали инцидент. Могли быть атакованы Новокуйбышевский НПЗ и подстанция.

В Минобороны РФ заявили, что ПВО якобы уничтожила 23 БпЛА над территорией Самарской области и 17 — над территорией Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что в Рязани беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод. Там находится один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ.