В Россию вернулось "августовское проклятие" — Кремль принес войну домой: CNN

В России в последнее время участились взрывы и атаки беспилотниками.

В Россию возвращается "августовское проклятие". В этом году граждане страны-агрессора встречают последний месяц лета в тревоге под звуки взрывов и природных катаклизмов. В прошлые годы август месяц в России часто встречали с долей осторожности, даже тревоги. Россияне шепотом говорили о своем "августовском проклятии", чтобы объяснить чрезвычайно большое количество смертельных аварий, террористических атак или вспышек войны.

Об этом пишет CNN.

"Горячий август"

Через год в РФ почти забыли о "горячем августе", но он вернулся с местью. Во-первых, участились атаки на тыловые регионы России и Москву, в которых обвиняют Украину. Беспилотники ежедневно атакуют официальные здания, военные и другие инфраструктурные объекты.

"Во-первых, россияне являются свидетелями массового роста нападений со стороны Украины, которые привели войну Кремля домой, заставив Москву заплатить цену и позволив простым россиянам испытать ужасное насилие, от которых потерпает Украина с февраля прошлого года", — пишут журналисты.

В Черном море российский военный и коммерческий корабли в этом месяце подверглись атакам беспилотников, что угрожает российским поставкам и торговым путям.

Паника россиян

По словам официальных лиц РФ, большинство беспилотников уничтожено благодаря усиленной противовоздушной обороне. Но каждое попадание заставляет россиян задуматься.

"Мы все в шоке от того, что это происходит здесь... Но мы не политики, поэтому не хотим комментировать", — сказала жительница Москвы в комментарии росСМИ на улицах столицы.

Между тем, в России продолжается строгое подавление инакомыслия, особенно вокруг критики войны в Украине.

Еще одна россиянка с закрытым лицом появилась в российских СМИ с оппозиционным заявлением. "У меня двое детей, и я хочу перестать стесняться того, что они родились в это время", – сказала она.

Другие россияне, очевидно, решили бороться более радикально. В августе произошел беспрецедентный всплеск поджогов военкоматов по всей стране – по данным российских государственных СМИ, чуть более двух десятков атак всего за неделю.

Российские чиновники говорят, что эти люди попали якобы под влияние украинских агентов, заставляющих их совершать поджоги, выдавая себя за полицию или кредиторов.

Впрочем, источник, связанный с одной российской партизанской группой, отрицает, что россияне подвергаются принуждению. Этой легендой Кремль хочет скрыть растущее недовольство в обществе.

"Если бы люди не были злыми на власть, они бы ничего не делали" — сказал источник.

"Проклятие" набирает обороты

Вторая неделя августа была не менее насыщенной, чем первая, и с гораздо большим количеством погибших и раненых. Загадочный взрыв прогремел на промышленном предприятии в небольшом российском городе Сергиев Посад под Москвой. В небо поднялось грибовидное облако.

Власти настаивают, что взрыв произошел из-за нарушения правил безопасности на фабрике фейерверков, отрицая сообщения о саботаже на предприятии, которое когда-то являлось ведущим производителем военного оптического оборудования, в том числе ночных очков и прицелов.

Тем не менее, по данным российских СМИ, пострадали 440 квартир и 20 частных домов; уничтожено 184 автомобиля; 84 человека получили ранения, один погиб, еще не менее восьми числятся пропавшими без вести.

"Августовское проклятие России действительно вернулось", — резюмирует CNN.

Напомним, после очередной атаки дрона на Москву утром 11 августа ГУР предупредило жителей столицы РФ, что будет еще больше атак, и то, что власти не способны их защитить в "войне дронов".

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