В Росссии женщина утонула во время крещенских купаний прямо на глазах у мужа и детей (видео)

Течение утащило ее под лёд. Тело женщины так и не нашли.
В России, неподалеку Санкт-Петербурга, женщина утонула в проруби во время крещенских купаний прямо на глазах собственных детей и мужа.
Видео трагического инцидента появилось в соцсетях.
Женщина решила окунуться в вырезанную в виде креста прорубь после бани. Но течение мгновенно утащило ее под лёд.
"40-летняя юрист строительной компании утонула на глазах у своих детей и мужа", — говорится в сообщении.
Тело женщины пока не нашли. На месте работают водолазы.
Ранее сообщалось, что в Киевской области на Крещение погиб ныряльщик.
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