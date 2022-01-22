В Росссии женщина утонула во время крещенских купаний прямо на глазах у мужа и детей (видео)

В Росссии женщина утонула во время крещенских купаний прямо на глазах у мужа и детей (видео)

Течение утащило ее под лёд. Тело женщины так и не нашли.

В России, неподалеку Санкт-Петербурга, женщина утонула в проруби во время крещенских купаний прямо на глазах собственных детей и мужа.

Видео трагического инцидента появилось в соцсетях.

Женщина решила окунуться в вырезанную в виде креста прорубь после бани. Но течение мгновенно утащило ее под лёд.

"40-летняя юрист строительной компании утонула на глазах у своих детей и мужа", — говорится в сообщении.

Тело женщины пока не нашли. На месте работают водолазы.

Ранее сообщалось, что в Киевской области на Крещение погиб ныряльщик.

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