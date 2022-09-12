В Ростове и еще 7 городах РФ у границы с Украиной слышны громкие взрывы — пропагандисты

В российском Ростове-на-Дону и еще в семи городах на южной границе с Украиной якобы слышали громкие взрывы.

В Ростове громкие взрывы были слышны в центре города и еще в нескольких районах.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание 161.ru.

Ростовские пропагандисты сообщают, что ориентировочно в 15:15 12 сентября они слышали громкие взрывы в центре города. Аналогичные звуки были слышны и в других районах Ростова-на-Дону.

Также пропагандисты утверждают, что взрывы слышали жители еще 7 городов РФ, близ российско-украинской границы, а именно: Таганрог, Азов, Новошахтинское, Шахты, Новочеркасск, Аксай, Ейск.

Российское МЧС заявило, что у них нет информации о взрывах или пожарах в этих регионах. Что стало причиной громких взрывов – неизвестно.

В комментариях жители Ростова публикуют фото и видео пожара.

Напомним, Россия опрокидывает в Украину целый армейский корпус, специально созданный для участия в войне.

Читайте также: