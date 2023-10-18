В Ростове – масштабный пожар, черный дым виден из всех районов города: фото, видео

В российском Ростове-на-Дону 18 октября загорелись складские помещения. Сама РФ утверждает, что там хранился поликарбонат.

В России вспыхнул масштабный пожар в Ростове-на-Дону. Ему был предоставлен повышенный уровень сложности. Площадь возгорания составила не менее 500 квадратных метров.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Судя по фото и видео, которые местные публикуют в сети, на месте пожара поднимается густой черный дым, который виден из всех районов города. Местные говорят, что пожарным машинам даже не хватало запасов воды, чтобы потушить пламя.

Пожар в Ростове-на-Дону

В свою очередь, в МЧС страны-агрессора традиционно отчитались, что предотвратили детонацию и не позволили огню перекинуться на баллоны с сероводородом, находившиеся вблизи эпицентра пожара.

Пожар в Ростове-на-Дону

Пожар в Ростове-на-Дону

Следует добавить, что две недели назад вблизи этого района также был пожар. Тогда пылало три склада. Предварительно первым загорелось помещение, где хранились минераловатные утеплители. Пламя перекинулось на соседнее здание с листовым пластиком, а дальше вспыхнул третий склад – с техническими газами, в том числе легковоспламеняющимся кислородом.

В Ростове-на-Дону горят склады, дым виден со всех районов города: видео

Напомним, 18 октября в России произошел налет дронов на военный лагерь в Курской области у аэродрома "Халино". Там размещались до 3 тысяч российских военных и около 80 единиц военной техники.

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