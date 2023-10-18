В Ростове – масштабный пожар, черный дым виден из всех районов города: фото, видео

В российском Ростове-на-Дону 18 октября загорелись складские помещения. Сама РФ утверждает, что там хранился поликарбонат.
В России вспыхнул масштабный пожар в Ростове-на-Дону. Ему был предоставлен повышенный уровень сложности. Площадь возгорания составила не менее 500 квадратных метров.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Судя по фото и видео, которые местные публикуют в сети, на месте пожара поднимается густой черный дым, который виден из всех районов города. Местные говорят, что пожарным машинам даже не хватало запасов воды, чтобы потушить пламя.
В свою очередь, в МЧС страны-агрессора традиционно отчитались, что предотвратили детонацию и не позволили огню перекинуться на баллоны с сероводородом, находившиеся вблизи эпицентра пожара.
Следует добавить, что две недели назад вблизи этого района также был пожар. Тогда пылало три склада. Предварительно первым загорелось помещение, где хранились минераловатные утеплители. Пламя перекинулось на соседнее здание с листовым пластиком, а дальше вспыхнул третий склад – с техническими газами, в том числе легковоспламеняющимся кислородом.
Напомним, 18 октября в России произошел налет дронов на военный лагерь в Курской области у аэродрома "Халино". Там размещались до 3 тысяч российских военных и около 80 единиц военной техники.
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