В Ростове-на-Дону после атаки дронов вспыхнула многоэтажка
Взрыв и пожар на крыше жилого дома в Ростове-на-Дону произошли после атаки дронов.
Местные жители сообщили о мощном взрыве и возгорании в Ростове-на-Дону после атаки неизвестных БПЛА.
По их словам, перед взрывом был слышен звук, похожий на «мопед», а впоследствии появилась вспышка и задрожали стекла. После этого вспыхнул пожар, предположительно в Халтуринском переулке.
Напомним, что ранее беспилотники ВСУ ударили по НПЗ в Новошахтинске Ростовской области России, что повлекло за собой пожар. По данным очевидцев, над городом раздалось около пяти взрывов. В Сети появились кадры последствий ударов беспилотников по объекту.
Генштаб ВСУ подтвердил поражение Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области.
Исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что на данный момент якобы сбиты 10 беспилотников в Таганроге, Чертковском и Миллеровском районах. На место возгорания в доме в Халтуринском переулке выехали аварийные службы.
Мэр Ростова Александр Скрябин находится на месте происшествия. Информации о пострадавших пока нет.