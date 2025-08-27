ТСН в социальных сетях

В Ростове-на-Дону после атаки дронов вспыхнула многоэтажка

Взрыв и пожар на крыше жилого дома в Ростове-на-Дону произошли после атаки дронов.

Пожар в Ростове-на-Дону

Пожар в Ростове-на-Дону / © из соцсетей

Местные жители сообщили о мощном взрыве и возгорании в Ростове-на-Дону после атаки неизвестных БПЛА.

По их словам, перед взрывом был слышен звук, похожий на «мопед», а впоследствии появилась вспышка и задрожали стекла. После этого вспыхнул пожар, предположительно в Халтуринском переулке.

Напомним, что ранее беспилотники ВСУ ударили по НПЗ в Новошахтинске Ростовской области России, что повлекло за собой пожар. По данным очевидцев, над городом раздалось около пяти взрывов. В Сети появились кадры последствий ударов беспилотников по объекту.

Генштаб ВСУ подтвердил поражение Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области.

/ © из соцсетей

© из соцсетей

Исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что на данный момент якобы сбиты 10 беспилотников в Таганроге, Чертковском и Миллеровском районах. На место возгорания в доме в Халтуринском переулке выехали аварийные службы.

Мэр Ростова Александр Скрябин находится на месте происшествия. Информации о пострадавших пока нет.

