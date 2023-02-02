В Ростове-на-Дону снова стрельба: неизвестный в ТЦ открыл огонь из автомата и скрылся

По предварительной информации, пострадавших не было.

В российском Ростове-на-Дону мужчина открыл огонь из автомата у торгового центра.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

По предварительной информации, пострадавших не было.

"К моменту прибытия полицейских стрелок покинул место происшествия на автомобиле", — говорится в сообщении.

По информации российского телеграмм-канала Mash, стрелок — бывший сотрудник торгового центра. Он зашел в помещение с оружием, похожим на автомат, — бросил что-то вроде страйкбольной гранаты и открыл огонь. Мужчину сразу заметила охрана, подбежала и попыталась остановить.

Ранее сообщалось, что в начале декабря 2022 года в Ростовской области бывший зек, дезертировавший из ЧВК, открыл огонь по полицейским.

В середине января этого года в Липецкой области РФ ликвидировали российского военнослужащего, который с оружием скрылся с войны в Украине. Дезертир был вооружен автоматом и гранатами и во время задержания оказал сопротивление.

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