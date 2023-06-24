В Ростове объявлен план "Крепость": на улицах патрулирует вооруженная полиция, Росгвардия и военная техника (фото)

Кроме Ростова-на Дону, военная техника начала появляться и на улицах других приграничных с Украиной городов российского региона.

Вечером в пятницу, 23 июня, в российском городе Ростов-на-Дону полиция объявила план "Крепость", личный состав МВД известили о необходимости быть в полной готовности.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы со ссылкой на источники правоохранительных органов.

"Есть приказ привести к боевой готовности весь состав МВД, Росгвардии и усилить посты на границе с "ЛНР" и "ДНР", — цитируют в сообщении одного из собеседников.

Ростовские паблики публикуют фотографии военной техники в центре города. Уточняется, что движение другого транспорта перекрыто.

Вечером 23 июня на улицах Ростова-на-Дону появилась военная техника / Фото: из соцсетей

Вечером 23 июня на улицах Ростова-на-Дону появилась военная техника

Близкий к российским спецслужбам источник BBC сообщает, что на автотрассе "Дон" (дорога Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону) ФСБ при поддержке СОБР (специальных отрядов быстрого реагирования войск Росгвардии) выставляют блокпосты.

Тем, кто на них дежурит, предписывается открывать огонь "в случае возникновения угрозы". Техника при этом в режиме готовности, но приказа о ее выдвижении части пока не получали.

По информации Telegram-канала "Baza", в Ростовской области в небо подняли вертолеты.

Также, кроме Ростова, военная техника начала появляться и на улицах других приграничных с Украиной городов региона.

В ГУ МВД Ростовской области пока никак не комментируют события.

Напомним, вечером в пятницу, 23 июня, главарь ППК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении ракетного удара по "вагнеровцам". ФСБ РФ возбудило дело о призыве к вооруженному мятежу после заявлений Пригожина.

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