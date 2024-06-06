В Ростове полицейские избили "ветерана СВО" и обосцали его военный билет (видео)

В Ростове полицейские избили вернувшегося из Украины "ветерана СВО" за автомобильный номер с надписью "Вагнер 92".

Видео обнародовал журналист Юрий Бутусов.

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"В Ростове-на-Дону полицейские показали замечательный пример "почтительного" отношения к "героям сво". Вернувшийся из Украины военнослужащий ВС РФ избили и унизили за автомобильный номер с надписью "Вагнер 92"", — говорится в тексте к видео.

На обнародованных кадрах оккупант в синяках жалуется, что вместо спокойного задержания, он получил ответное избиение. Также ноет, что его "обозвали укропом, хохлом" и обосцали военный билет.

В Ростове полицейские избили и унизили «ветерана СВО» (видео)

Напомним, по последним данным Генерального штаба, по состоянию на утро 6 июня, общие боевые потери России с начала полномасштабного наступления на Украину составляют около 515 000 человек.

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