- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Время на прочтение
- 1 мин
В Ростове после атаки вспыхнул масштабный пожар: местные заявляют об ударе по предприятию
В Ростове-на-Дону после ночной атаки разразился масштабный пожар — местные жители заявляют об ударе по предприятию «Ростовагропромзапчасть».
В российском Ростове-на-Дону ночью раздались взрывы , после чего на месте поражения вспыхнул масштабный пожар. Местные жители сообщают об атаке на предприятие ЗАО "Ростовагропромзапчасть".
По словам очевидцев, после серии взрывов в городе был виден густой дым и сильное воспламенение. Российские телеграмм-каналы и местные жители пишут, что под удар мог попасть объект ЗАО "Ростовагропромзапчасть".
Официальной информации от российских властей относительно последствий атаки, пострадавших или масштаба разрушений пока нет. Также не сообщалось, чем именно был нанесен удар.
На фоне атаки в разных районах Ростова-на-Дону раздавались сирены и работали системы противовоздушной обороны. В соцсетях распространяются кадры большого пожара и дыма над городом.
Атака по Москве 7 мая.
Напомним, ночью 7 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил об атаке беспилотников на российскую столицу. По его словам, силы ПВО якобы сбили по меньшей мере два дрона, летевших в сторону Москвы.
Ранее мы сообщали, что в ночь на 7 мая в Московской области раздавались взрывы на фоне атаки беспилотников. По данным Telegram-каналов, под ударом мог оказаться производственно-логистический комплекс «Нара» в Наро-Фоминске, принадлежащий военной инфраструктуре Минобороны РФ.