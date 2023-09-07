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В Ростове раздался взрыв возле штаба Южного военного округа (видео)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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В Ростове раздался взрыв возле штаба Южного военного округа (видео)

Взрыв в Ростове

На улице взорвался автомобиль в тот момент, когда его тушили пожарные.

В российском городе Ростов-на-Дону произошел мощный взрыв в районе, где находится штаб Южного военного округа.

Об этом информируют местные Telegram-каналы.

Сообщается, что взрыв произошел по адресу улица Пушкинская 47, недалеко от штаба Южного военного округа.

Местные жители утверждают, что слышали звук беспилотника, а затем взрыв, из-за чего сработали сигнализации у автомобилей.

Сообщается, что на улице взорвался автомобиль в тот момент, когда его тушили пожарные.

Губернатор Ростовской области РФ Василий Голубев заявил, что около 3.00 в Ростове-на-Дону сработала система ПВО и якобы был сбит беспилотный летальный аппарат.

Напомним, ранее сообщалось, что в России пожаловались на поврежденные дома после взрывов в Ростовской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что систему противовоздушной обороны "Панцирь С-1" установили вблизи резиденции диктатора РФ Путина возле Москвы.

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Дата публикации
Просмотры
511
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