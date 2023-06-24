В Ростове возле захваченного "вагнеровцами" штаба войск РФ раздались взрывы – видео

В российском Ростове 24 июня возле штаба Южного военного округа прогремели по меньшей мере два взрыва. Сегодня утром ЧВК "Вагнер" заявили, что они захватили этот штаб.

Об этом пишут СМИ.

После взрывов люди в панике начали разбегаться. Очевидцы также сообщали о звуках выстрелов в городе. Пока информации о пострадавших и последствиях взрывов нет.

СМИ также пишут, что в центре Ростова появились танки и автоматчики, выезды из города перекрыты, жителей просят не покидать дома.

В Ростове произошел взрыв возле захваченного штаба Южного Военного Округа

Напомним, в России продолжается противостояние между "вагнеровцами" и регулярной армией РФ. Авиация РФ наносит удары по дороге федерального значения в Воронежской области М-4, по которой двигаются бойцы ЧВК "Вагнер".

В РФ власти готовятся к обороне Москвы от возможного вторжения ЧВК "Вагнер". На подходах к Москве российские силовики начали сооружать блокпосты и оборонительные позиции.

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