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В Ростове возле захваченного "вагнеровцами" штаба войск РФ раздались взрывы – видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
3067
Время на прочтение
1 мин
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В Ростове возле захваченного "вагнеровцами" штаба войск РФ раздались взрывы – видео

В Ростове у захваченного "вагнеровцами" штаба войск РФ раздались взрывы. Фото: скриншот.

В субботу 24 июля бойцы "Вагнера" захватили этот штаб.

В российском Ростове 24 июня возле штаба Южного военного округа прогремели по меньшей мере два взрыва. Сегодня утром ЧВК "Вагнер" заявили, что они захватили этот штаб.

Об этом пишут СМИ.

После взрывов люди в панике начали разбегаться. Очевидцы также сообщали о звуках выстрелов в городе. Пока информации о пострадавших и последствиях взрывов нет.

СМИ также пишут, что в центре Ростова появились танки и автоматчики, выезды из города перекрыты, жителей просят не покидать дома.

В Ростове произошел взрыв возле захваченного штаба Южного Военного Округа

В Ростове произошел взрыв возле захваченного штаба Южного Военного Округа

Напомним, в России продолжается противостояние между "вагнеровцами" и регулярной армией РФ. Авиация РФ наносит удары по дороге федерального значения в Воронежской области М-4, по которой двигаются бойцы ЧВК "Вагнер".

В РФ власти готовятся к обороне Москвы от возможного вторжения ЧВК "Вагнер". На подходах к Москве российские силовики начали сооружать блокпосты и оборонительные позиции.

Подробности читайте по ссылке – ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию событий.

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Дата публикации
Просмотры
3067
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