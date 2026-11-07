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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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В Ростове вспыхнул пожар возле завода "Алмаз": что известно

Exilenova+ сообщает о масштабном возгорании в районе предприятия российского оборонно-промышленного комплекса.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Завод "Алмаз"

Завод "Алмаз"

В российском Ростове сообщают о масштабном пожаре в районе завода "Алмаз". Об этом пишет Telegram-канал Exilenova+ .

По данным канала, предприятие входит в структуру "Ростеха" и выполняет государственные оборонные заказы для Министерства обороны РФ.

Завод специализируется на производстве военных систем связи, радиоэлектронного оборудования и средств специальной связи, а также на ремонте военной техники.

О масштабах повреждений и информации о возможных пострадавших в настоящее время уточняется.

Напомним, что в российском Орле после взрывов вспыхнул пожар: сообщают об ударе в районе завода "Протон"

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