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В Ростове вспыхнул пожар возле завода "Алмаз": что известно
Exilenova+ сообщает о масштабном возгорании в районе предприятия российского оборонно-промышленного комплекса.
В российском Ростове сообщают о масштабном пожаре в районе завода "Алмаз". Об этом пишет Telegram-канал Exilenova+ .
По данным канала, предприятие входит в структуру "Ростеха" и выполняет государственные оборонные заказы для Министерства обороны РФ.
Завод специализируется на производстве военных систем связи, радиоэлектронного оборудования и средств специальной связи, а также на ремонте военной техники.
О масштабах повреждений и информации о возможных пострадавших в настоящее время уточняется.
Напомним, что в российском Орле после взрывов вспыхнул пожар: сообщают об ударе в районе завода "Протон"