В Ростове вспыхнул пожар возле завода "Алмаз": что известно

Завод "Алмаз"

Реклама

В российском Ростове сообщают о масштабном пожаре в районе завода "Алмаз". Об этом пишет Telegram-канал Exilenova+ .

По данным канала, предприятие входит в структуру "Ростеха" и выполняет государственные оборонные заказы для Министерства обороны РФ.

Реклама

Завод специализируется на производстве военных систем связи, радиоэлектронного оборудования и средств специальной связи, а также на ремонте военной техники.

Реклама

О масштабах повреждений и информации о возможных пострадавших в настоящее время уточняется.

Напомним, что в российском Орле после взрывов вспыхнул пожар: сообщают об ударе в районе завода "Протон"

Новости партнеров

Новости партнеров