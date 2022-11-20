В Ростовской области были слышны взрывы: в России заявили об атаке дронов (фото, видео)

В российской Ростовской области в субботу, 19 ноября, раздались взрывы в районе аэропорта Миллерово. Местные власти заявили об атаке дронов.

Об этом пишет телеграмм-канал Baza.

Власти Ростова заявили, что взрывы раздавались в районе аэропорта в Миллерово. Местные российские власти заявили, что на военный аэродром была совершена атака дронов, а потому там якобы сработала система ПВО.

Жители России заявили, что из-за работы их ПВО у местных жителей повредило автомобили.

Война России против Украины

Россия 24 февраля начала полномасштабную войну против Украины. Российские террористы с начала войны обстреливают Украину ракетами, убивая украинцев.

Из-за российской агрессии на территории РФ тоже иногда слышны звуки взрывов. Так, в воскресенье, 20 ноября, в Белгородской области РФ снова неспокойно.

Вчера, 19 ноября, "хлопок" произошел в одном из зданий города Шебекино, где также загорелся пожар.

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