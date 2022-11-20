Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Ростовской области были слышны взрывы: в России заявили об атаке дронов (фото, видео)

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
2601
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Ростовской области были слышны взрывы: в России заявили об атаке дронов (фото, видео)

Фото: t.me/bazabazon

Из-за "работы российской ПВО" повреждены автомобили.

В российской Ростовской области в субботу, 19 ноября, раздались взрывы в районе аэропорта Миллерово. Местные власти заявили об атаке дронов.

Об этом пишет телеграмм-канал Baza.

Власти Ростова заявили, что взрывы раздавались в районе аэропорта в Миллерово. Местные российские власти заявили, что на военный аэродром была совершена атака дронов, а потому там якобы сработала система ПВО.

Жители России заявили, что из-за работы их ПВО у местных жителей повредило автомобили.

Война России против Украины

Россия 24 февраля начала полномасштабную войну против Украины. Российские террористы с начала войны обстреливают Украину ракетами, убивая украинцев.

Из-за российской агрессии на территории РФ тоже иногда слышны звуки взрывов. Так, в воскресенье, 20 ноября, в Белгородской области РФ снова неспокойно.

Вчера, 19 ноября, "хлопок" произошел в одном из зданий города Шебекино, где также загорелся пожар.

Читайте также:

Чернобаевка свободна как выглядит известный аэродром и деревня

Чернобаевка свободна как выглядит известный аэродром и деревня

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2601
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация