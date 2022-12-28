В Ростовской области дотла сгорела казарама 150-й мотострелковой дивизии (видео)

Вблизи российского Новочеркасска Ростовской области сгорела казарма оккупантов, принадлежавшая 150-й мотострелковой дивизии.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

Отмечается, что дотла сгорело двухэтажное здание казармы. Интересно, что ее построили всего шесть лет назад. В российском МЧС причины возгорания не сообщают. В Сети пишут, мол, во время строительства решили сэкономить на проводах. Впрочем, может быть, кто неудачно покурил.

К слову, 150-я дивизия дислоцируется в воинской части №22179. До марта 2022-го командиром был генерал Олег Митяев. Впрочем, его успешно ликвидировали бойцы "Азова" во время обороны Мариуполя.

Напомним, в Подольске, городе в Московской области России, семейная пара пенсионеров попыталась поджечь военкомат. Супруги задержали проезжавшие мимо полицейские. Возгорание оперативно потушили. Пострадавших нет.

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