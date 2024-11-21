В Ростовской области местные пожаловались на взрывы

Вероятно, это атака беспилотников.
В ночь на 21 ноября 2024 года в Ростовской области РФ раздались взрывы.
Об этом местные жители сообщили в соцсетях.
Очень громко было вроде в Ростове, и звучала сирена в районе Северного
В местных пабликах рассказывают о якобы "работе ПВО", по предварительной информации, из-за атаки дронов.
Напомним, 67-й арсенал ГРАУ РФ уже был атакован в начале октября. Это ближайший к линии фронта склад боеприпасов: он находится в 114 км от границы с Украиной.
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