В Ростовской области пылает нефтебаза после атаки дронов: российская ПВО снова "успешно" отработала по своим целям

Атака на РФ / © из соцсетей

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В ночь на 18 июня в российском городе Гуково Ростовской области была атакована нефтебаза . По сообщениям с места событий после удара беспилотников на объекте вспыхнул масштабный пожар.

Очевидцы сообщают о серии взрывов в районе промышленного объекта. В то же время российская противовоздушная оборона, как это часто бывает после подобных инцидентов, заявила о якобы "успешном перехвате" дронов.

Иронии ситуации добавляет то, что после очередного "эффективного" износа так называемого российского "купола безопасности" палаты начала именно стратегическая инфраструктура, обеспечивающая топливом военную логистику РФ.

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Атаки по российским нефтебазам в последние месяцы стали регулярной частью кампании по уничтожению энергетической инфраструктуры, финансирующей войну против Украины.

Атака на Москву 16 июня – что известно

Напомним, утром 16 июня Москву массированно атаковали дроны , повлекшие панику и взрывы в столице и области. Собянин заявил о якобы сбитии 60 БпЛА, однако из-за атаки парализована работа четырех главных аэропортов города: «Внуково», «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковского». Также были попадания в крупнейший московский НПЗ, где вспыхнул пожар.

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