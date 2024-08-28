В Ростовской области РФ горит нефтебаза, поставлявшая топливо российской армии

У россиян выдалась неспокойная ночь.
В Ростовской области России горит нефтебаза "Атлас", поставлявшая топливо российской армии.
Об этом пишут в соцсетях.
Как сообщают местные жители, на комбинате "Атлас" Росрезерву возник пожар после атаки дронов. Комбинат специализируется на хранении нефтепродуктов, а также отпускает нефтепродукты русской армии, как утверждается.
"В августе 2020 года на базе комбината прошли государственные учения Минобороны и Росрезерва в рамках обучения "Кавказ-2020". В показателях обучения по отпуску нефтепродуктов для нужд армии производились три способа — автомобильный, железнодорожный и трубопровод", — писали местные "СМИ" в 2023 году.
Напомним, в среду, 21 августа, появились спутниковые фото из российского Пролетарска. Там горела нефтебаза Федерального агентства по государственному резерву России.
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