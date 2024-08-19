На Ростовщине в РФ введен режим чрезвычайной ситуации: вторые сутки гасят нефтебазу после атаки дронов (видео)

В российском городе Пролетарск на Ростовщине до сих пор продолжается тушение пожара на нефтебазе "Кавказ", пораженного дронами ГУР 18 августа. На базе хранили нефтепродукты для нужд российской армии.

В результате пожара пострадали 18 человек. Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации в районе. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Тушение пожара в Пролетарске продолжается, задействованы силы и средства увеличены. С учетом сложности пожара на территории Пролетарского района режим повышенной готовности переведен в режим чрезвычайной ситуации. В настоящее время все усилия аварийно-спасательных подразделений направлены на локализацию горения", – говорится в сообщении.

Голубев сообщил, что в результате пожара пострадали 18 пожарных: 14 из них получили амбулаторную помощь, а 4 были госпитализированы с ожогами средней степени тяжести.

"Готовим перевод двух из них в медучреждения Ростова. По моему поручению в Пролетарск выехала дополнительная бригада медиков", — добавил Голубев.

Напомним, в ночь на воскресенье, 18 августа, беспилотники атаковали нефтебазу в Пролетарске в Ростовской области. На объекте возник масштабный пожар, дым от которого можно было увидеть в сотнях метров.

На Ростовщине введен режим ЧС: вторые сутки гасят нефтебазу после атаки дронов

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