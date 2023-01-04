В Ростовской области РФ заявили о грохоте в небе: влади скупы на слова

Вечером 4 января 2023 года в соцсетях появились сообщения о грохоте в небе в Ростове-на-Дону и Ростовской области России.

По свидетельствам очевидцев, кто живет севернее центра Ростова (Суворовский, Большие Салы, Чалтырь), похожий на зенитную ракету объект сбил что-то в небе.

Официальные комментарии о случившемся от властей появились с некоторым переверывом.

По предварительным данным, в Ростовской области сработало ПВО.

Губернатор Василий Голубев прокомментировал вечерние сообщения о грохоте.

«Ситуация в Ростовской области остаётся стабильной, находится под контролем. Прошу всех жителей сохранять спокойствие, не поддаваясь панике», - сказал он.

Пока в правительстве области скупы на слова: «Уточняем информацию. Если есть факты - обязательно сообщим».

Напомним, что во временно оккупированном Токмаке произошла "бавовна" на базе оккупантов, из-за этого тела погибших вывозят КамАЗами.

К тому же в России прокомментировали "бавовну" в Энгельсе. Мол, россиян атаковал беспилотник.

Также в Железном Порту произошел "хлопок" в гостинице, где проживали работники ФСБ.

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