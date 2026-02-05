- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 152
- Время на прочтение
- 1 мин
В Ростовской области РФ заявили о массированной атаке дронов
В Ростовской области России сообщают об атаке беспилотников, взрывах и работе противовоздушной обороны в нескольких городах.
В Ростовской области России ночью сообщили о массированной атаке беспилотников. О взрывах заявляют жители Ростова-на-Дону, Таганрога, Батайска и Азова.
Российские Telegram-каналы пишут об активной работе ПВО и убытке более десятка воздушных целей.
По словам местных жителей, за последнее время в небе были слышны звуки полета дронов и серия взрывов. Сообщается, что группы беспилотников якобы двигались со стороны Таганрогского залива. В разных районах раздавались сигналы тревоги.
Местные власти призвали жителей оставаться в укрытиях и не подходить к окнам.
Официальных заявлений о последствиях атаки и возможных пострадавших поначалу не поступало.
Впоследствии появилась информация о ранении водителя грузовика в Батайске. Также сообщают о повреждении пяти автомобилей на стоянке. В городе Новошахтинск, по предварительным данным, поврежден фасад частного дома.
В то же время, угроза беспилотной опасности в регионе, по сообщениям российских источников, сохраняется.
Независимого подтверждения этой информации пока нет.
Напомним, в Краснодарском крае РФ заявили об атаке «добрых дронов» на Афипский НПЗ.