В Ростовской области РФ заявили о массированной атаке дронов

Дрон / © ТСН.ua

В Ростовской области России ночью сообщили о массированной атаке беспилотников. О взрывах заявляют жители Ростова-на-Дону, Таганрога, Батайска и Азова.

Российские Telegram-каналы пишут об активной работе ПВО и убытке более десятка воздушных целей.

По словам местных жителей, за последнее время в небе были слышны звуки полета дронов и серия взрывов. Сообщается, что группы беспилотников якобы двигались со стороны Таганрогского залива. В разных районах раздавались сигналы тревоги.

Местные власти призвали жителей оставаться в укрытиях и не подходить к окнам.

Официальных заявлений о последствиях атаки и возможных пострадавших поначалу не поступало.

Впоследствии появилась информация о ранении водителя грузовика в Батайске. Также сообщают о повреждении пяти автомобилей на стоянке. В городе Новошахтинск, по предварительным данным, поврежден фасад частного дома.

В то же время, угроза беспилотной опасности в регионе, по сообщениям российских источников, сохраняется.

Независимого подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, в Краснодарском крае РФ заявили об атаке «добрых дронов» на Афипский НПЗ.