В Ростовской области России разбился военный самолет: что произошло

На самолете вроде бы не было вооружений, а сам он предназначался для учебных полетов.

В Ростовской области России разбился военный самолет Су-24, якобы предназначавшийся для учебных полетов.

Об этом 9 октября сообщил Телеграмм-канал Baza.

"Военный самолет (вероятно Су-24) потерпел крушение недалеко от хутора Сибирки. По предварительной информации, самолет не нес вооружений и предназначался для учебных полетов. Пилоты успели катапультироваться", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 9 октября, силы противовоздушной обороны сбили российский самолет, вероятно Су-25 в Николаевской области и дрон Shahed-136, которым пытались атаковать Одессу.

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