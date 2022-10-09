В Ростовской области России разбился военный самолет: что произошло

На самолете вроде бы не было вооружений, а сам он предназначался для учебных полетов.
В Ростовской области России разбился военный самолет Су-24, якобы предназначавшийся для учебных полетов.
Об этом 9 октября сообщил Телеграмм-канал Baza.
"Военный самолет (вероятно Су-24) потерпел крушение недалеко от хутора Сибирки. По предварительной информации, самолет не нес вооружений и предназначался для учебных полетов. Пилоты успели катапультироваться", — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, 9 октября, силы противовоздушной обороны сбили российский самолет, вероятно Су-25 в Николаевской области и дрон Shahed-136, которым пытались атаковать Одессу.
Читайте также:
- ВСУ освободили от оккупантов еще одно село в Луганской области
- ВСУ освободили в Херсонской области более 1170 квадратных километров территорий — Гуменюк
- "Перестреляли взвод за 1 минуту": мобилизованный оккупант после 12 дней на фронте сдался в плен ВСУ