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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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В Ростовской области возник пожар на железной дороге после атаки БПЛА

В ночь на 5 августа после атаки БПЛА на станицу Тацинскую в Ростовской области возник пожар на территории местной железнодорожной станции.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Пожар

Пожар / © pixabay.com

В ночь на 5 августа 2025 года неизвестные БПЛА атаковали железнодорожную станцию "Тацинская" в Ростовской области РФ, сообщают местные жители.

После атаки в районе станции вспыхнул огонь. По словам очевидцев, речь идет о пожаре на станции у водонапорной башни и местного элеватора.

Что именно загорелось, а есть пострадавшие, пока неизвестно. Власти пока не комментируют события.

Напомним, что ранее дроны ударили по железнодорожной станции в Волгоградской области РФ .

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