В Ростовской области возник пожар на железной дороге после атаки БПЛА

Пожар / © pixabay.com

Реклама

В ночь на 5 августа 2025 года неизвестные БПЛА атаковали железнодорожную станцию "Тацинская" в Ростовской области РФ, сообщают местные жители.

После атаки в районе станции вспыхнул огонь. По словам очевидцев, речь идет о пожаре на станции у водонапорной башни и местного элеватора.

Что именно загорелось, а есть пострадавшие, пока неизвестно. Власти пока не комментируют события.

Реклама

Напомним, что ранее дроны ударили по железнодорожной станции в Волгоградской области РФ .