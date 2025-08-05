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В Ростовской области возник пожар на железной дороге после атаки БПЛА
В ночь на 5 августа после атаки БПЛА на станицу Тацинскую в Ростовской области возник пожар на территории местной железнодорожной станции.
В ночь на 5 августа 2025 года неизвестные БПЛА атаковали железнодорожную станцию "Тацинская" в Ростовской области РФ, сообщают местные жители.
После атаки в районе станции вспыхнул огонь. По словам очевидцев, речь идет о пожаре на станции у водонапорной башни и местного элеватора.
Что именно загорелось, а есть пострадавшие, пока неизвестно. Власти пока не комментируют события.
Напомним, что ранее дроны ударили по железнодорожной станции в Волгоградской области РФ .