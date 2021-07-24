В Ровенской области ребенок из-за укуса змеи попал в больницу: как избежать нападения пресмыкающегося

Парень гулял в лесу, когда его укусила змея.
В Ровенской области возле одного из сел змея укусила ребенка. Пострадал 12-летний парень.
Об этом сообщили в ГСЧС области.
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Известно, что пресмыкающееся напало на несовершеннолетнего в лесу вблизи села Малая Любаша. В результате укуса ребенка госпитализировали в больницу.
Парень находится в областной детской больнице в Киеве под наблюдением медиков. Состояние ребенка оценивается как средней тяжести.
Также спасатели напоминают меры против укусов змей:
- обуть надежную обувь;
- одеть широкие штаны и заправить их в ботинки так, чтобы образовался напуск сверху. Если змея будет кусать, то она прокусит ткань брюк, а не кожу;
- в месте желаемого отдыха необходимо сначала палкой раздвинуть заросшие, обследовать ущелья, камни, чтобы ненароком не потревожить змею, если в этом месте и будет змея — она скорее убежит;
- двигаясь по тропинке, держать перед собой палку;
- ночью двигаться с фонариком;
- не стоит устраивать ночлег вблизи возможных тайников змей: трухлявых пней, деревьев с дуплами, у входа в нору или пещеру, рядом с кучами мусора;
- в теплые летние ночи змеи активны и могут приползти к огню погреться — будьте осмотрительны;
- плотно закрывайте вход в палатку, чтобы змея не могла туда заползти и укусить человека во сне.
Напомним, недавно в Ровенской области 14-летнюю девушку, которая собирала в лесу ягоды, укусила змея. Пострадавшую госпитализировали.
Еще раньше в селе Славское Львовской области 54-летнюю местную жительницу также укусила змея. Состояние женщины медики оценивают как средней степени тяжести.
Как сообщалось, 8-летнюю девочку в поселке Печенежин Ивано-Франковской области вечером тоже укусила змея.