В Ровенской области ребенок из-за укуса змеи попал в больницу: как избежать нападения пресмыкающегося

В Ровенской области ребенок из-за укуса змеи попал в больницу: как избежать нападения пресмыкающегося

Парень гулял в лесу, когда его укусила змея.

В Ровенской области возле одного из сел змея укусила ребенка. Пострадал 12-летний парень.

Об этом сообщили в ГСЧС области.

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Известно, что пресмыкающееся напало на несовершеннолетнего в лесу вблизи села Малая Любаша. В результате укуса ребенка госпитализировали в больницу.

Парень находится в областной детской больнице в Киеве под наблюдением медиков. Состояние ребенка оценивается как средней тяжести.

Также спасатели напоминают меры против укусов змей:

обуть надежную обувь;

одеть широкие штаны и заправить их в ботинки так, чтобы образовался напуск сверху. Если змея будет кусать, то она прокусит ткань брюк, а не кожу;

в месте желаемого отдыха необходимо сначала палкой раздвинуть заросшие, обследовать ущелья, камни, чтобы ненароком не потревожить змею, если в этом месте и будет змея — она скорее убежит;

двигаясь по тропинке, держать перед собой палку;

ночью двигаться с фонариком;

не стоит устраивать ночлег вблизи возможных тайников змей: трухлявых пней, деревьев с дуплами, у входа в нору или пещеру, рядом с кучами мусора;

в теплые летние ночи змеи активны и могут приползти к огню погреться — будьте осмотрительны;

плотно закрывайте вход в палатку, чтобы змея не могла туда заползти и укусить человека во сне.

Напомним, недавно в Ровенской области 14-летнюю девушку, которая собирала в лесу ягоды, укусила змея. Пострадавшую госпитализировали.

Еще раньше в селе Славское Львовской области 54-летнюю местную жительницу также укусила змея. Состояние женщины медики оценивают как средней степени тяжести.

Как сообщалось, 8-летнюю девочку в поселке Печенежин Ивано-Франковской области вечером тоже укусила змея.

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