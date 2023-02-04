В Руанде на людей упало оборудование для сушки кукурузы – 11 погибли, более 30 пострадали

В окрестностях столицы Руанды – Кигали, погибли по меньшей мере 11 человек, еще 36 – получили травмы в результате падения на них оборудования для сушки кукурузы в пятницу, 3 февраля.

Об этом пишет Xinhua.

"Несчастный случай произошел примерно в 08:30 по местному времени. Оборудование для сушки рухнуло под весом кочанов кукурузы", — заявил журналистам местное чиновник Дезире Нсабимана.

По его словам, оборудование обрушилось, "когда люди находились внутри и проверяли зерно".

В полиции сообщили, что проводятся следственные действия по установлению обстоятельств происшествия. Нсабимана сказал, что сушилка была построена из столбов и покрыта листами железа.

Отмечается, что сушилка принадлежит фермерам кооператива из около 76 человек.

"Пострадавших эвакуировали в медицинские учреждения, им оказывают помощь работники скорой медицинской помощи. Меры по обеспечению безопасности сооруженных сооружений будут усилены во избежание подобных инцидентов в будущем", — говорится в сообщении.

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