В руках держал пять тысяч рублей: в России мужчина замерз в собственном доме

В руках держал пять тысяч рублей: в России мужчина замерз в собственном доме

У мужчины не было денег на уголь.

В Кемеровской области (Россия) пенсионер насмерть замерз в собственном доме из-за нехватки денег на уголь.

Об этом сообщают РосСМИ.

Отмечается, что инцидент произошел в селе Белово. Мужчина стал инвалидом год назад после того, как у него случился инсульт. С тех пор он получает пенсию в размере восемь тысяч рублей. Соседи умершего говорят, что его при жизни не посещали родственники, а денег на уголь не хватало.

"Он все время жил в проголодь. То сахару ему дадим, то хлеба. Часто его кормили супом. Я к нему заходил почти ежедневно в том году", — рассказал сосед погибшего.

Ранее мужчина тоже замерзал дома. После этого его ампутировали пальцы, а затем отправили в дом временного пребывания. Затем он вернулся, но сотрудники соцзащиты не привезли ему угли. "Правоохранители предположили, что Витя замерз, поскольку был почти раздет. Когда люди замерзают, перед смертью раздеваются. В руке у Вите было пять тысяч рублей", — рассказал сосед.

Как сообщалось, в российской Астрахани во дворе жилого дома стая бродячих собак напала на школьницу. На видео, попавшем в Сеть, видно: несколько девочек стоят во дворе у дома. Неожиданно на одну из девочек налетели беспризорные собаки. Школьница принялась громко кричать и вырываться от животных. Это отпугало их. они исчезли.

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