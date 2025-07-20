В руках Си— будущее войны в Украине: The Times о влиянии Китая и США на Путина

США и Китай / © Associated Press

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В недавнем интервью президент США Дональд Трамп заявил, что его терпение по поводу действий России исчерпано. По его словам, Путин получил четкий сигнал — война в Украине должна завершиться в течение 50 дней. Если Кремль не пойдет на компромисс, США применят новый пакет санкций.

Об этом пишет The Times.

В первую очередь речь идет о 100-процентных тарифах на российский импорт. Однако, как отмечают аналитики, этот шаг будет иметь большее символическое значение: доля РФ во внешней торговле США составляет менее одного процента. Гораздо более серьезные последствия могут повлечь вторичные санкции — ограничения против третьих стран, покупающих у России нефть или сотрудничающих с ее банками.

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Несмотря на громкие заявления, эксперты считают, что угрозы Трампа больше политическое давление, чем реальные действия. Ведь объем экспорта России в США составляет всего 0,65% от общего. Настоящую угрозу представляют вторичные санкции — если США ограничат торговлю со странами, покупающими российскую нефть, это может повлиять на Китай, Индию, Турцию и других партнеров Кремля.

В конфликт активно вовлечена третья сторона — Китай. Пекин уже заявил о «незаконности» односторонних санкций и публично поддержал Москву. Китай снабжает России товарами двойного назначения, а также, вероятно, военной техникой. По данным НАТО, на стороне РФ воюют китайские наемники.

Хотя между Россией и Китаем нет полноценного союза, именно Пекин все больше контролирует ситуацию. Он диктует условия сотрудничества, финансирует союзников Москвы в Азии, Африке и Латинской Америке. Некоторые аналитики считают, что Путин становится вассалом Китая, тогда как Си Цзиньпин играет в долгую игру с целью изменения мирового порядка.

Если ультиматум Трампа останется без реакции, ситуация в Украине вряд ли изменится в ближайшее время. В то же время, вторичные санкции могут иметь глобальный эффект — нарушить нефтяные рынки, взорвать экономики союзников Кремля и усилить геополитическое противостояние между Западом и Китаем.

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Мирное соглашение за 50 дней выглядит маловероятным. Но даже появление такого ультиматума свидетельствует: США все еще пытаются вернуть контроль над мировым порядком. И одновременно удержать лидерство в многополярном мире, который меняется прямо на наших глазах.

Напомним, представитель Государственного департамента США Темми Брюс отмечает, что Трампа решительно настроен завершить войну, а потому «агрессивно» будет добиваться реализации своих подходов.

Заметим, издание Sky News оценило реакцию РФ на новую стратегию Дональда Трампа по вооружению Украины и 50-дневному ультиматуму. Отмечается, что реакция Кремля была «достаточно сдержанной». По всей вероятности, что в Москве «рассматривают разные варианты».

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп согласовал новую схему передачи вооружения для Украины.

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