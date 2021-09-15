В руководстве "Талибана" разгорелся конфликт: наговорили друг другу много резких слов

В руководстве "Талибана" разгорелся конфликт: наговорили друг другу много резких слов

Ссора произошла между одним из основателей "Талибана", вицепремьер и министром по делам беженцев и известным представителем "Сети Хаккани".

Между руководителями исламистского движения "Талибан", который захватил Афганистан, вспыхнул серьезный конфликт.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на высокопоставленных источников в движении.

Ссора якобы произошла между одним из основателей "Талибана", вице-премьер Абдулой Гани Барадаром и Халилом Рахманом Хаккани — министром по делам беженцев и известным представителем "Сети Хаккани".

По данным источников, причиной спора стало недовольство Барадара структурой нового правительства Афганистана. Впрочем настоящей причиной разногласий собеседники называют спор о том, кого считать главным архитектором победы талибов.

Два чиновника наговорили друг другу много резких слов. В перепалке также участвовали сторонники каждой из сторон в правительстве.

На официальном уровне "Талибан" отрицает спор. Однако в течение последних нескольких дней Абдул Гани Барадар исчез из поля зрения общественности. Тогда и стали появляться сообщения о ссорах в руководстве боевиков.

Информацию о конфликте внутри "Талибана" подтвердил высокопоставленный член движения и человек, связанный с участниками событий.

Напомним, в захваченном "талибами" Афганистане восстанавливают пассажирское авиасообщение. Накануне там впервые после массовой эвакуации вылетел первый коммерческий пассажирский рейс.

Новости мира: в захваченном Афганистане восстанавливают пассажирское авиасообщение

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