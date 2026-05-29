В Румынии беспилотник врезался в многоэтажку: есть пострадавшие (видео)

Попадание дрона в Румынии

Реклама

В Румынии в городе Галац, расположенном вблизи границы с Украиной, ударный беспилотник попал в жилой дом. В результате инцидента произошел взрыв и пожар, есть пострадавшие.

Об этом сообщает местная служба экстренного реагирования ISU.

По информации спасателей, после попадания дрона в дом был слышен взрыв, после чего загорелась квартира на 10 этаже.

Реклама

«Недавно в городе Галац дрон упал на жилой дом. В результате удара произошел взрыв и вспыхнул пожар в квартире на 10 этаже. На место происшествия прибыли силы и средства ISU Галац для ликвидации последствий инцидента и обеспечения безопасности зоны при поддержке других подразделений МВД и специализированных команд SRI. Два человека, которые находились в загоревшейся квартире, самостоятельно эвакуировались. Пока жертв не обнаружено», — говорится в сообщении.

Пока известно о двух пострадавших.

Отмечается, что жителей здания были эвакуированы, а на месте работают экстренные службы.

Также сообщается, что Одесскую область Украины у границы с Румынией в ночь на 29 мая атаковали российские ударные беспилотники.

Реклама

Ранее сообщалось, что российский беспилотник ненадолго вторгся в воздушное пространство Румынии на фоне новых российских атак на территории Украины вблизи границы.

Мы ранее информировали, что из-за массированной атаки российских беспилотников на украинский порт Измаил румынское командование подняло в воздух боевые самолеты F-16 и объявило тревогу для жителей пограничного уезда Тулча.

Новости партнеров