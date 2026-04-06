В Румынии хотели сжечь "Новую почту": двум украинцам предъявили обвинение

Грузовик Новой Почты (иллюстративный фото) / © Wikimedia Commons

Румынская прокуратура официально предъявила обвинение двум гражданам Украины в попытке совершения диверсии в интересах России. Подозреваемые пытались поджечь отделение украинской логистической компании «Новая почта» в Бухаресте.

Об этом сообщает Balkaninsight.

По данным следствия, обвиняемые в возрасте 23 и 24 лет в октябре прошлого года разместили две посылки с воспалительным веществом в офисе компании «Nova Post». Помещение находится на первом этаже семиэтажного жилого дома в густонаселенном центральном районе румынской столицы.

В Управлении по расследованию организованной преступности и терроризма Румынии (DIICOT). подчеркивают, что действия злоумышленников несли реальную угрозу жизни жителей дома и национальной безопасности страны. Оба мужчины находятся под стражей. Если их вину докажут в суде, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Задержание подозреваемых стало результатом совместной операции румынских и польских спецслужб. Параллельно в Польше по подозрению в причастности к этому сговору были арестованы еще шесть человек. Румынская разведывательная служба (SRI) констатирует, что инцидент является частью более широкой гибридной агрессии РФ.

«Румыния вместе с другими восточноевропейскими государствами, такими как Польша и Молдова, продолжает быть мишенью российской агрессии… главной целью которой является уменьшение поддержки Украины», — говорится в заявлении разведки.

Также сообщается, что компания «Новая почта», ставшая целью диверсантов, является крупнейшим частным почтовым оператором Украины. Она обеспечивает критически важное логистическое соединение между украинскими беженцами в странах ЕС и их семьями на дому. Нападение на такую структуру расценивается как попытка дестабилизировать гражданские связи и запугать украинскую диаспору.

Напомним, в Первомайске в Николаевской области муж отправил жене посылку со взрывчаткой. Женщина погибла, а двое малолетних детей были ранены.

Ранее сообщалось, что в самом центре Ровно готовили теракт: взрывчатка была замаскирована в кастрюле.